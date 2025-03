Mało wam Reachera? Spin-off hitu Prime Video nadejdzie szybciej niż myślicie

Tak, fani "Reachera" na ten moment żyją 3. sezonem serialu, który zadebiutował parę tygodni temu i wciąż jeszcze trwa. Parę odcinków do końca zostało, ale już od jakiegoś czasu wiadomo, że produkcja doczeka się kontynuacji. Wygląda na to, że czas oczekiwania na 4. odsłonę hitu Prime Video umili nam zapowiedziany jeszcze w październiku zeszłego roku spin-off.



"Neagley", jak sam tytuł wskazuje, ma być poświęcony dobrze nam znanej bliskiej przyjaciółce i współpracowniczce Jacka Reachera - gamerce, której dieta ogranicza się do płatków śniadaniowych. Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły dowiaduje się ona, że ukochany przyjaciel z jej przeszłości zginął w podejrzanym wypadku. Za wszelką cenę postanawia więc wymierzyć sprawiedliwość. Wykorzystując wszystko, czego nauczyła się od Jacka Reachera i podczas służby w 110. Specjalnej Jednostce Śledczej, główna bohaterka wkracza na niebezpieczną ścieżkę, by odkryć mroczne tajemnice.