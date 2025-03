Rap Generation: polski rapowy talent show Amazona jest zaskakująco w porządku

„Rap Generation” to nowy muzyczny talent show, który zadebiutował 7 marca w ofercie Prime Video. Celem programu jest wyłonienie najbardziej obiecujących młodych rapowych talentów w Polsce - i danie im niepowtarzalnej szansy na to, by zabłysnąć przed większą publicznością. W sumie format obejmuje osiem epizodów, w których uczestnicy przechodzą przez różne etapy rywalizacji.



Pierwsze odcinki to castingi - każdy uczestnik ma 90 sekund na występ i przekonanie jury o swoim talencie. Sędziowie w składzie Pezet, Young Leosia i Malik Montana oceniają całokształt występu: outfit, szeroko pojęty styl, performance, sposób poruszania się, charyzmę, pewność siebie, no i oczywiście nawijkę: technikę, flow, tekst, operowanie głosem.



Najlepsi z uczestników trafiają do Rap House’u, gdzie pod okiem profesjonalistów (mentorem jest m.in. Sir Mich) rozwijaj swój talent i szykują się do kolejnych konkurencji. Są to na przykład bitwy 1 na 1, tworzenie nowych wersji legendarnych hitów we współpracy z uznanymi artystami i prezentacja autorskich singli na scenie. Kamery śledzą ich codzienne życie, dokumentując pracę nad utworami i przygotowania do kolejnych etapów rywalizacji.



Zwycięzca programu otrzyma kontrakt fonograficzny z Warner Music Poland, co z pewnością otworzy mu drzwi do profesjonalnej kariery muzycznej. A jak wypadły pierwsze odcinki?