Jest gotowy, ale go nie zobaczymy. Studio kasuje film z Johnem Ceną i Kojotem

"Batgirl" potrzebowała jeszcze tylko postprodukcji, cała reszta była gotowa. Mimo to Warner Bros. Discovery z Davidem Zaslavem na czele postanowiło odłożyć ją na półkę, chociaż kosztowała wytwórnię już jakieś 90 mln dolarów. "Coyote vs. Acme" było nieco tańsze. Wytwórnia wydała na niego 70 mln dolarów i film miał już nawet trafić na ekrany kin. Pierwotnie jego premierę planowano na 21 lipca 2023 roku, ale potem jego miejsce zajęła "Barbie".



Jak się teraz okazuje nawet pomimo ciepłego przyjęcia przez widzów podczas pokazów testowych, filmu nie zobaczymy wcale. Nie trafi on ani do kin, ani do streamingu. Powodów jest kilka, a najważniejszy z nich to oczywiście pieniądze.



