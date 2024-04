Na sequelu tego horroru ludzie wymiotowali. Sam jest megabrutalny i obejrzysz go w domu

Owszem, do obejrzenia dwójki znajomość "Terrifiera" wcale nie jest wymagana. Obie części łączy tak naprawdę tylko klaun Art. No i jego zamiłowanie do ultrabrutalnych morderstw. Psychopatyczny morderca na celownik bierze tutaj Tarę i Dawn, które po halloweenowej imprezie spotykają go w pizzerii. Kpią sobie z niego, robią mu zdjęcia i wyśmiewają. Jak można się domyślić, spotka je za to kara. Przebite opony w aucie szybko okażą się ich najmniejszym zmartwieniem.