Oglądanie horrorów na VOD jest jedną z najpopularniejszych rozrywek Polaków. Największą bibliotekę filmów i seriali grozy oferuje Netflix, ale Amazon Prime Video też ma się czym pochwalić Horrory stanowią bowiem ważną część propozycji serwisu w Polsce. Na Prime Video znajdziemy łącznie kilkadziesiąt filmów i kilkanaście seriali, których głównym zadaniem jest wywołanie u was gęsiej skórki.

Najlepsze horrory na Amazon Prime Video:

Fear the Walking Dead

Lata emisji: 2015–2023

Liczba sezonów: 8

Twórcy: Robert Kirkman, Dave Erickson

Aktorzy: Kim Dickens, Frank Dillane, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Lennie James, Rubén Blades

Ocena IMDb: 6.8/10

Kino grozy nie byłoby takie samo, gdyby nie motyw żywych trupów. W XXI wieku mamy do czynienia z odrodzeniem opowieści o zombie, a duża w tym zasługa serialu "The Walking Dead" opartego na popularnej serii komiksów Roberta Kirkmana. Produkcja okazała się tak olbrzymim hitem, że doczekała się dwóch spin-offów i powstania równie popularnej serii gier wideo. Pierwszym z pobocznych serialowych projektów było właśnie "Fear the Walking Dead". Bohaterowie są tu w większości inni, historie bardziej osobiste, ale jedno nie ulega zmianie - krwiożercze zombie czyhają niemal na każdym kroku. Na Amazon Prime Video znajdziecie wszystkie siedem sezonów "Fear the Walking Dead".

Ciche miejsce

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 90 minut

Reżyser: John Krasinski

Obsada: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe

Ocena IMDb: 7.5/10

Prime Video oferuje jeden z największych kinowych hitów ostatnich lat, czyli horror "Ciche miejsce". Produkcja Johna Krasinskiego opowiada o zdesperowanej rodzinie próbującej przetrwać w świecie zniszczonym przez pojawienie się tajemniczych potworów. Krwiożercze monstra są w stanie namierzyć swoje ofiary po najlżejszym hałasie, dlatego zachowanie ciszy staje się priorytetem ocalałych. Główne role w "Cichym miejscu" zagrali Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe, Cade Woodward i wspomniany już John Krasinski. W 2021 roku w kinach zadebiutował sequel produkcji.

Supernatural

Lata emisji: 2005–2020

Liczba sezonów: 15

Twórca: Eric Kripke

Aktorzy: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins, Mark Sheppard, Jim Beaver

Ocena IMDb: 8.4/10

"Supernatural" to jeden z najdłużej nadawanych w historii amerykańskiej telewizji seriali o tematyce łączącej fantasy i horror. Stacja The CW zbudowała swoją mocną pozycję między innymi właśnie na tej produkcji, co być może tłumaczy, czemu tak długo nie chciała jej skasować. Łącznie "Supernatural" doczekał się piętnastu sezonów (wszystkie znajdziecie na Amazon Prime Video). Fabuła serii koncentruje się na losach dwóch braci Sama i Deana Winchesterów polujących na najróżniejsze demony, duchy i inne nadnaturalne stworzenia rozprzestrzenione po całym USA.

Terror

Lata emisji: 2018–2019

Liczba sezonów: 2

Twórca: David Kajganich

Aktorzy: Jared Harris, Tobias Menzies, Paul Ready, Adam Nagaitis, Ciarán Hinds

Ocena IMDb: 8.0/10

Serialowe antologie przeżywają w ostatnim czasie swoistą drugą młodość. Jedną z produkcji tego typu jest właśnie "Terror" od stacji AMC. Premierowy sezon opowiada o krwiożerczej bestii polującej na marynarzy próbujących znaleźć nową drogę morską przez biegun północny. W drugim widz zostaje przeniesiony na amerykańskie wybrzeże z czasów tuż sprzed ataku na Pearl Harbor. "Terror" jest opowieścią trzymającą od początku do końca na krawędzi fotela, a przy tym zagraną po prostu fenomenalnie. Szczególne wrażenie robią zwłaszcza grający w 1. sezonie Ciaran Hinds i Jared Harris.

Noc oczyszczenia

Rok produkcji: 2013

Czas trwania: 85 minut

Reżyser: James DeMonaco

Obsada: Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder, Adelaide Kane

Ocena IMDb: 5.8/10

Amazon trzyma w Polsce pieczę nad dwoma popularnymi markami horrorów. Jedną z nich są wspomniane już "Żywe trupy" a drugą właśnie "Noc oczyszczenia". Na platformie znajdziemy kilka część filmowej serii, a także wyprodukowany w 2018 roku serial. W przypadku tego typu historii najlepiej jednak zawsze sięgać do początków. Pierwsza "Noc oczyszczenia" opowiada o dystopicznym społeczeństwie przyszłości, gdzie prawie nie dochodzi do przestępstw. Wyjątkiem jest tytułowa Noc oczyszczenia, czyli powtarzające się cyklicznie wydarzenie, w trakcie którego wszystkie możliwe przestępstwa stają się legalne.

NOS4A2

Lata emisji: 2019–2020

Liczba sezonów: 2

Twórca: Jami O’Brien

Aktorzy: Ashleigh Cummings, Zachary Quinto, Jahkara J. Smith

Ocena IMDb: 6.6/10

Stephen King to nazwisko od dawna przyciągające fanów horrorów. Produkcji na bazie jego twórczości nie brakuje na VOD, ale w większości są to adaptacje starszych tytułów. Sam King w rzeczywistości od lat prawie w ogóle nie pisze horrorów. Na szczęście pałeczkę od sławniejszego ojca w tej kwestii przejął Joe Hill. Zrobił to zresztą w bardzo dobrym stylu, bo wielu fanów uważa jego książki za straszniejsze od tych Stephena Kinga. Jedną z najlepiej ocenianych jest "NOS4A2", czyli rozpięta na kilkadziesiąt lat opowieść o wampirach. W 2019 roku adaptację powieści wyprodukowało AMC. Łącznie powstały dwa sezony, każdy po dziesięć odcinków.

Lore

Lata emisji: 2017–2018

Liczba sezonów: 2

Twórca: Aaron Mahnke

Aktorzy: Robert Patrick, Holland Roden, Colm Feore, Kristin Bauer van Straten, Campbell Scott

Ocena IMDb: 6.6/10

Sukces horroru "Archiwum 81" pokazał, jaki potencjał kryje się w podcastach poświęconych strasznych historiom. Nie wszyscy wiedzą jednak, że produkcja Netfliksa nie była wcale pierwszym serialem tego typu. W 2017 roku na Amazon Prime Video zadebiutowała antologia grozy "Lore", której odcinki również opierały się na opowieściach przedstawionych w podcaście o tej samej nazwie. Co różni "Archwium 81" i "Lore"? Jedna bardzo prosta, choć znacząca rzecz. Serial Amazona w każdym odcinku ze swój dwóch sezonów opowiada zupełnie nową przerażającą historię.

Hereditary (Dziedzictwo. Hereditary)

Rok produkcji: 2018

Czas trwania: 127 minut

Reżyser: Ari Aster

Obsada: Toni Collette, Alex Wolff, Milly Shapiro, Gabriel Byrne, Ann Dowd

Ocena IMDb: 7.3/10

Mało produkcji osobiście nazywam wybitnymi, ale ten zdecydowanie na to zasługuje – prawdę powiedziawszy, to mój ulubiony film wszech czasów. Ari Aster stworzył dzieło perfekcyjne – doskonale uderzające klimatem psychologicznej grozy, niezwykle zainscenizowanych momentów, budujące napięcie na niemożliwie wysokim poziomie. A na papierze to historia wcale nieprzełomowa – oto umiera seniorka rodu, Ellen. Rodzina jej córki, Annie (wybitna, godna nominacji do Oscara Toni Collette), z czasem zaczyna doświadczać coraz bardziej niepokojących wydarzeń.

Terrifier 3

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 125 minut

Reżyser: Damien Leone

Obsada: Lauren LaVera, David Howard Thornton, Elliott Fullam, Samantha Scaffidi, Chris Jericho

Ocena IMDb: 6.3/10

Trzecia część legendarnej już trylogii o klaunie, przy którym Pennywise to cienias. Kolejny film, który przekracza znane nam granice dobrego smaku, a konwencję gore wykorzystuje do niemożliwych rozmiarów. Art (David Howard Thornton) z pomocą zwyrodniałej partnerki powraca, by znów siać śmierć, a przy okazji dokonać zemsty na Siennie (LaVera). Dziewczyna jest jedyną, która ma szansę pokonać bestialskiego potwora w ciele klauna.

Niepokalana

Rok produkcji: 2024

Czas trwania: 89 minut

Reżyser: Michael Mohan

Obsada: Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano, Giorgio Colangeli

Ocena IMDb: 5.8/10

Sydney Sweeney to niewątpliwie jedna z najbardziej utalentowanych aktorek ostatnich lat. Bardzo ciekawie dobiera role, a przykładem tego jest chociażby „Niepokalana”. Sweeney wciela się w Cecilię - młodą zakonnicę, która trafia do włoskiego klasztoru, położonego w malowniczej okolicy. Dziewczyna od początku podejrzewa, że dzieje się tu coś dziwnego. To jednak nic: wkrótce okazuje się, że Cecilia jest w ciąży, a lekarz potwierdza niepokalane poczęcie.

Piła X (Saw X)

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: Kevin Greutert

Obsada: Tobin Bell, Shawnee Smith, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Renata Vaca

Ocena IMDb: 6.6/10

Wielu słusznie twierdziło, że kolejne „Piły” to odgrzewanie kotleta, który swój szczytowy moment miał już dawno temu. Dziesiąta (!) część stanowi wyjątek, bowiem jest jedną z najlepszych z całej serii. W centrum akcji (rozgrywającej się między „jedynką” a „dwójką”) jest sam Jigsaw (Bell). Mężczyzna wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Gdy orientuje się, że padł ofiarą oszustwa, decyduje się na krwawą zemstę.

Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii

Rok produkcji: 2015

Czas trwania: 92 minuty

Reżyser: Robert Eggers

Obsada: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Ellie Grainger

Ocena IMDb: 7.0/10

Jeśli debiutować, to tak jak Robert Eggers, dla którego „Czarownica” to pierwszy pełnometrażowy film fabularny. Reżyser opowiada historię Williama, Katherine i ich piątki dzieci, prowadzących bogobojne życie. Gdy nowo narodzony syn pary znika w tajemniczych okolicznościach, a plony niszczeją, członkowie rodziny zaczynają zwracać się przeciwko sobie. Mocny, klimatyczny horror z prawdziwego zdarzenia.

Uciekaj! (Get Out)

Rok produkcji: 2017

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Jordan Peele

Obsada: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Catherine Keener, Lil Rel Howery

Ocena IMDb: 7.8/10

Absolutny klasyk współczesnego kina grozy, nagrodzony Oscarem za scenariusz oryginalny autorstwa Jordana Peele’a – jednego z najlepszych twórców filmowych ostatnich lat. Chris (Kaluuya) spotyka się z Rose Armitage (Williams). Są szczęśliwi, dobrze im ze sobą. Na horyzoncie jawi się perspektywa wyjazdu do rodziców dziewczyny, którzy nie wiedzą, że Chris jest czarnoskóry. Po podejrzanie miłym przyjęciu ze strony przyszłych teściów mężczyzna zaczyna odkrywać prawdę na ich temat.

Martwa cisza (Dead Silence)

Rok produkcji: 2007

Czas trwania: 89 minut

Reżyser: James Wan

Obsada: Ryan Kwanten, Amber Valletta, Donnie Wahlberg, Bob Gunton, Michael Fairman

Ocena IMDb: 6.1/10

Choć nie jest to film, którego się określa w branży jako wybitnym, doskonale pamiętam, jak skutecznie mnie straszył za pomocą dość prostych horrorowych trików. Nic dziwnego, skoro odpowiada za niego James Wan – maestro gatunku. Głównym bohaterem historii jest Jamie (Kwanten) który lata temu wyjechał z rodzinnego miasteczka Raven Fair. Gdy pewnego dnia jego żona, Lisa zostaje brutalnie zamordowana, Jamie wraca w rodzinne strony, by pochować ukochaną i rozwiązać zagadkę stojącą za jej śmiercią.

