"Omen: Początek" to prequel wybitny. Prawdziwa gratka dla fanów horrorów

To mój największy problem z "Omenem: Początkiem". Produkcja opiera się na idiotycznym koncepcie, że szatan może spłodzić syna tylko z własnym potomstwem. Co prawda wprost usłyszymy to dopiero na chwilę przed trzecim aktem filmu, ale od samego początku można się tego domyślić. Scenariusz autorstwa reżyserki, Tima Smitha i Keitha Thomasa skwierczy od przewidywalności, niczym grzesznicy w ogniu piekielnym. Stevenson nadrabia to jednak wykonaniem. Ona podąża tu tropem popularnej w ostatnich latach formuły requeli. Podążamy tu za młodą amerykańską zakonnicą Margaret, której przyjdzie przebyć podobną drogę, co Robertowi Thornowi z pierwowzoru. Zaprzyjaźnia się z najbardziej niesforną wychowanką klasztoru i nie chce dać wiary, że to właśnie ta 12-latka ma urodzić Damiena. Reżyserka aktualizuje i intensyfikuje w ten sposób fabułę oryginału. Unowocześnia ją, dodając parę atrakcji od siebie, a kilka powtarzając z małymi twistami.