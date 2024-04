Ten horror was wessie. Są wampiry, jest krwawa zabawa

We współczesnym kinie grozy nikt nie bawi się tak dobrze, jak chłopaki z Radio Silence. Po dwóch ostatnich dotychczas częściach "Krzyku" stali się specami od reanimacji wysłużonych klisz i tropów gatunkowych. Natomiast w "Abigail" dają wampirom porządną dawkę adrenaliny. Jeśli można się do czegoś w ich filmie przyczepić, to tylko do materiałów promocyjnych, które zdradzają koncepcję produkcji. Przez pierwszą godzinę bohaterowie odkrywają bowiem to, co już dobrze wiemy z trailerów. Niemniej o żadnej nudzie nie ma mowy.



Scenarzyści Guy Busick i Stephen Shields mieszają tu ze sobą konwencje horroru i caper films. Zaczynają od tej drugiej, bo oto grupa przestępców włamuje się do bogatego domu, aby porwać 12-letnią balerinę. Nie do końca wszystko idzie zgodnie z planem, ale wraz z tytułową Abigail udaje im się uciec. "Trudniejsza część zadania za wami" – słyszą od swojego zleceniodawcy. Teraz muszą tylko pilnować dziewczynki przez dobę, aż jej ojciec zapłaci okup. Proste? Nie do końca. Bardzo szybko jeden z nich traci głowę. Dosłownie. Jakby został rozszarpany przez dzikie zwierzę. Położona na odludziu posiadłość staje się śmiertelną pułapką.