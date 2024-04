Mamy prequel "Omena" w domu. Nowy horror z Sydney Sweeney to tania podróba

Sweeney jako Cecilia na dobrą sprawę popisuje się swoją grą aktorską tylko w tej jednej ostatniej scenie. Wcześniej snuje się między ujęciami ze znudzoną bądź zdziwioną miną. W przeciwieństwie do tego stonowania, jej ekranowy partner Alvaro Morte szaleje na ekranie. Gwiazda "Domu z papieru" wciela się tu w byłego naukowca, ojca Sala Tedeschiego, zmieniając go w groteskowy czarny charakter. Nie do końca przystaje to do tonacji reszty aktorów, ale również samego filmu. I to właśnie najlepiej pokazuje, że nic się tu ze sobą nie klei.



"Niepokalana" momentami prezentuje się ładnie, nieraz potrafi zachwycić wysmakowanymi zdjęciami Elishy Christian. Są tu jakieś zamysły artystyczne, ale kiedy je odkryjecie, zaraz okażą się zwykłymi pretensjami. To bowiem horror z niespełnionymi ambicjami. Ogląda się go przez to niczym netfliksową podróbę hollywoodzkiego hiciora. Po rozpoczęciu seansu zaraz więc zaczniecie się modlić, żeby jak najszybciej się skończył.