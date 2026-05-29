Ile kosztuje streaming w Plusie? Pakiety, ceny i jak zrobić, żeby było jeszcze taniej

W ciągu ostatnich lat serwisy streamingowe stały się obowiązkowymi punktami na mapie naszego budżetu domowego. Okazało się bowiem, że aby być na bieżąco z nowymi serialami i filmami niezbędne jest wykupienie kilku usług. Jednym ze sposobów, aby sobie z tym poradzić, jest oferta Plusa, która pozwala nie tylko łatwo zarządzać swoimi subskrypcjami, ale również sporo zaoszczędzić. Jak to działa?

Pakiety Plusa – jak działają?

Kilka miesięcy temu Plus i Polsat Box stworzyli wyjątkowo praktyczną i unikalną ofertę. Dzięki temu widzowie mogą wybrać serwisy streamingowe, zgodnie ze swoimi preferencjami i zamknąć je w jednym pakiecie. A przy okazji sporo zaoszczędzić. W ofercie są najwięksi światowi gracze, tacy jak: Amazon Prime, Apple TV, Disney+, HBO Max, SkyShowtime i polski serwis Polsat Box Go

Plus – ile kosztuje streaming?

Założenia usługi Plusa są bardzo proste. Można wybrać jeden z 3 zestawów, które różnią się i ofertą, i ceną. Prezentują się następująco:

2 za 40 zł/mies. – w cenie 40 złotych można wybrać 2 serwisy z wymienionych (z wyjątkiem Amazon Prime).

– w cenie 40 złotych można wybrać 2 serwisy z wymienionych (z wyjątkiem Amazon Prime). 4 za 80 zł/mies. – w cenie 80 złotych można wybrać 4 serwisy z wymienionych (z wyjątkiem Amazon Prime)

– w cenie 80 złotych można wybrać 4 serwisy z wymienionych (z wyjątkiem Amazon Prime) 3 za 40 zł/mies. – w cenie 40 złotych miesięcznie otrzymujemy dostęp do Amazon Prime, Apple TV i SkyShowtime

Jasno widać, że największą zaletą tej oferty jest cena. W przypadku dwóch pierwszych planów płacimy średnio 20 złotych za każdy z serwisów . Bardzo interesujący jest ten ostatni pakiet. To nowość w ofercie Plusa. Co prawda otrzymujemy dostęp do 3 serwisów bez możliwości zmiany składu pakietu, ale każdy z nich kosztuje średnio 13 zł miesięcznie. W razie potrzeby nic nie stoi na przeszkodzie, aby dobrać zestaw 2 streamingów (do wyboru pozostaje HBO Max, Disney+ oraz Polsat Box Go) i cieszyć się dostępem do 5 platform za 80 zł/mies.



Streaming w Plusie – ile można zaoszczędzić?

Ile można zaoszczędzić? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, bo każdy z serwisów streamingowych liczy sobie inną kwotę za miesięczny abonament.

SkyShowtime kosztuje 34,99 zł miesięcznie w planie Standard

Apple TV kosztuje 34,99 zł miesięcznie

Disney+ kosztuje 34,99 zł miesięcznie w planie Standard

Amazon Prime kosztuje 15,50 zł miesięcznie (choć tu można wykupić go za 69 zł rocznie)

HBO Max kosztuje 39,99 zł miesięcznie w planie Standardowym

Polsat Box Go kosztuje 35 zł miesięcznie w pakiecie Premium

Gdybyśmy zdecydowali się wybrać najdroższe serwisy, które dostępne są w ofercie Plusa, musielibyśmy zapłacić prawie 145 złotych – przy założeniu, że wybieramy największy pakiet, w którego skład wchodzą 4 platformy VOD. Przy wyborze najtańszych serwisów (np. Apple TV, HBO Max, ) miesięcznie musielibyśmy zapłacić trochę ponad 140 złotych. Oszczędność wynosi więc odpowiednio 65 zł i 60 zł.



W przypadku pakietu składającego się z dwóch serwisów największa oszczędność wyniesie prawie 35 zł (wybierając najdroższe serwisy) i prawie 30 zł (decydując się na te najtańsze).



Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby serwisy streamingowe łączyć ze sobą w dowolny sposób. W każdym przypadku oszczędność będzie zauważalna.

Streaming w Plusie – jak sprytnie go połączyć?

Co zrobić, aby zaoszczędzić jak najwięcej? Najlepszym rozwiązaniem jest wybranie największego pakietu. W jego skład będą wchodziły serwisy: HBO Max, Polsat Box Go i dwa serwisy, które w regularnej cenie kosztują 34,99 (Disney+, Apple TV lub SkyShowtime). Wtedy możemy osiągnąć oszczędność na poziomie 65 zł miesięcznie.



Warto jednak pamiętać, że wszystkie podane przeze mnie wartości, biorą pod uwagę miesięczne zobowiązania wobec serwisów. Gdzieniegdzie są dostępne oferty roczne lub półroczne, które mogą odrobinę zmienić ostateczne ceny.



Wymienione pakiety można dołączyć do nowej lub przedłużanej umowy w Plusie.

Konrad Chwast 29.05.2026 12:09

