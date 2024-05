Statyści w "1670" jak chłopi w Adamczysze. Stawka za dzień zdjęć jest szokująca

"Gazeta Wyborcza" dotarła do informacji na temat stawek statystów na planie serialu "1670". Z informacji opublikowanej przez jednego z nich wynika, że otrzymują oni 120 zł za 12 godzin pracy, co oznacza, że wynagrodzenie za godzinę wynosi 10 zł. "Każda godzina pracy powyżej 12 godzin to nadgodzina w wysokości 10% dniówki za każdą rozpoczętą godzinę (po przekroczonym kwadransie od każdej)" - czytamy w dokumencie. Należy przy tym podkreślić, że dzień zdjęciowy trwa 12 godzin jedynie dla członków ekipy filmowej powyżej 16 roku życia - niepełnoletni statyści mogą pracować jedynie 6 godzin, co oznacza, że za dzień pracy zarobią 60 zł.