"Krucjata" od TVP to hit Netfliksa. Oto 3 mocne powody, dla których warto obejrzeć ten serial

Ostatnim powodem, by rzucić okiem na "Krucjatę", jest podkład muzyczny. Soundtrack autorstwa Marcina Przybyłowicza nadaje serialowi wyjątkowego i mrocznego klimatu. Nie mogło być inaczej - Przybyłowicz jest również twórcą muzyki do gry "Wiedźmin 3: Dziki Gon", a także "Cyberpunk 2077", co już mówi samo za siebie. Jeśli jakimś cudem nie przekonuje was ani fabuła, ani obsada, włączcie sobie w tle ten serial dla soundtracku - mogę się założyć, że mimowolnie wciągnięcie się w kolejne odcinki "Krucjaty".