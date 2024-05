Biografia poetki Agnieszki Osieckiej, w którą wcielają się Eliza Rycembel i Magdalena Popławska. Serial prezentuje życie legendarnej autorki od wczesnej młodości (lata 50.) aż do śmierci w latach 90. Produkcja portretuje realia obyczajowe, polityczne i - rzecz jasna - artystyczne tamtego okresu; są one czymś więcej niż tłem dla opowieści, wywierają bowiem istotny wpływ na życie bohaterki. Walka z cenzurą, konflikt z ówczesnymi normami i konieczność podjęcia trudnych życiowych wyborów to esencja serialu.