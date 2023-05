Jamie Foxx jest wciąż w szpitalu. Przyjaciel aktora zaapelował do fanów o modlitwę

Jamie Fox trafił do szpitala 11 kwietnia tego roku. Wcześniej pracował na planie filmu "Back In Action" razem z m.in. Cameron Diaz. Bliscy aktora oraz jego przyjaciele do tej pory nie przekazali informacji, co dokładnie się stało, że aktor znany z takich filmów, jak m.in. "Ray" oraz "Django" wciąż przebywa w szpitalu. Do mediów trafiają jedynie tajemnicze informacje w stylu "incydent medyczny", który wymusił pobyt gwiazdora w placówce.



Chciałabym poinformować, że mój tata Jamie Foxx doznał wczoraj komplikacji na tle medycznym. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji i wspaniałej opiece już wraca do zdrowia. Wiemy, jak bardzo go uwielbiacie i doceniamy wszystkie wasze modlitwy. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności w tym trudnym czasie - pisała kilka tygodni temu córka aktora - Corinne.