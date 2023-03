Cameron Diaz związana jest co prawda z aktorstwem od 1990 roku, choć warto dodać, że aktorka zrobiła sobie sporą, prawie dziesięcioletnią przerwę. Gwiazda takich filmów jak m.in. "Aniołki Charliego" oraz "Vanilla Sky" co prawda wróciła niedawno do grania w filmach i obecnie bierze udział w zdjęciach do komedii sensacyjnej "Back In Action". Jednak coraz częściej osoby z otoczenia gwiazdy mówią, że będzie to ostatni film, który zrealizuje Cameron.