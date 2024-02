W porównaniu do innych rom-komów, "Jeden dzień" również bywa lekki i uroczy, lecz na szczęście nie zasypuje nas lukrem i brokatem z każdej strony. W serialu na podstawie powieści Davida Nicholsa role główne powierzone zostały Ambice Mod (znanej z m.in. serialu "Będzie bolało") oraz Leo Woodallowi z 2. sezonu "Białego lotosu".



"Jeden dzień" jest miłosnym story, które dzieje się na przestrzeni dwóch dekad. Główni bohaterowie choć znają się z widzenia, lepiej poznają się na imprezie wieńczącej studia w 1988 r. w Edynburgu. Noc mocno zakrapiana alkoholem, wspólne tańce i rozmowy zbliżają do siebie tę dwójkę. Mimo że są od siebie tak bardzo różni, zdążą się polubić. Dexter to klasyczny przystojniak z zamożnego domu, mający wszystko, o czym zamarzy. Nie narzeka na powodzenie u płci przeciwnej i najbardziej po prostu lubi się bawić. Z kolei Emma to wygadana dziewczyna o hinduskich korzeniach, aktywistka, której nie są obojętne losy świata. Czyta dużo książek, a w przyszłości marzy się jej pisanie.



Bohaterowie spędzają ze sobą prawie romantyczną noc 15 lipca. I tak co roku, ta data będzie dla nich najważniejsza, bo właśnie dzień 15 lipca zapoczątkował ich relację. A ta bywa burzliwa. Oboje potrafią być wobec siebie okrutni i atakować się nawzajem, by za chwilę zatracić się w rozmowie lub umówić się na choćby krótkie spotkanie. Gdy w jednym z odcinków Dexter przeżywa potężny kryzys, a imprezowanie wynikające z jego profesji celebryty i prezentera telewizyjnego mocno wymknęło się spod kontroli, tylko jedna osoba może go ukoić. To Emma.



"Jeden dzień" jest produkcją, która nie aspiruje do bycia czymś bardzo ambitnym i wysokim - i bardzo dobrze. Ma za to wszystko, czego potrzeba solidnej romantycznej, wciągającej, ale nie kiczowatej historii: poczucie humoru, śmiech, łzy, konflikt osobowości, przyciąganie się i odpychanie głównych bohaterów. Serial Netfliksa ogląda się lekko i dobrze, a kolejne perypetie bohaterów są tak poprowadzone, że widz odsuwa pytanie: no dobra, ale kiedy w końcu będą razem? To schodzi na dalszy plan, w obliczu tego, co dzieje się w życiu Em i Dexa.



W 14. odcinkach obserwujemy Emmę i Dextera na kolejnych etapach ich życia. Raz to on ma swój czas i "świetne momenty", a innym razem ona - w przeciwieństwie do niego. Pod tym względem serial Netfliksa jest bardzo życiowy, pokazując kształtowanie się dorosłości głównych bohaterów, ich wzloty i upadki. Ich losy są ze sobą mocno splecione, mimo że na różnych etapach życie spotykają inne osoby. Zawsze jednak ta dwójka będzie dla siebie bardzo ważna.