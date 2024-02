Netflix 2024: znamy listę premier filmów i seriali na cały rok

Spaceman - Adam Sandler, Carey Mulligan i Paul Dano w filmie na podstawie powieści Jaroslava Kalfara, za który odpowiada reżyser "Czarnobyla": Johan Renck. Ziemskie życie astronauty wysłanego na kraniec galaktyki w poszukiwaniu pradawnego pyłu rozpada się na kawałki, zaczyna więc rozmawiać z jedynym głosem, który może mu pomóc. Okazuje się, że należy on do stworzenia z początku czasów, kryjącego się w czeluściach jego statku. Premiera 1 marca.

Platforma 2 - kontynuacja hitowego hiszpańskiego thrillera o tajemniczym, wielopoziomowym więzieniu, w którym betonowa płyta z jedzeniem zjeżdża piętro po piętrze aż na sam dół. Dla osadzonych zamkniętych na najniższych piętrach pozostają tylko resztki.

His Three Doughters - pełen napięcia, urzekający i wzruszający portret dynamiki rodziny z udziałem Carrie Coon, Elizabeth Olsen i Natashy Lyonne jako sióstr, które spotykają się, gdy stan zdrowia ich ojca ulega pogorszeniu.

A Family Affair - niespodziewany romans niesie komiczne konsekwencje dla młodej kobiety, jej matki i jej szefa-gwiazdora, którzy przeżywają pasmo perypetii z miłością, seksem i tożsamością w tle. Zac Effron, Nicole Kidman i Kathy Bates w rolach głównych.

Damsel - Millie Bobby Brown w filmie fantasy o dziewczynie, którą wydano za przystojnego księcia. Rzecz w tym, że rodzina królewska zwerbowała ją jako ofiarę, by spłacić starożytny dług. Bohaterka będzie musiała przetrwać, co nie będzie proste. Premiera już 8 marca.

Carry-On - Spec od kina akcji z Liamem Neesonem w roli głównej tym razem postawił na Tarona Egertona i Jasona Batemana. Młodszy z aktorów wcielił się w agenta rządowego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo amerykańskiego systemu transportu. Pewien tajemniczy facet żąda od niego przepuszczenia przez system ochrony paczki i umieszczeniu jej w jednym z samolotów odlatujących w Boże Narodzenie.

Gliniarz z Beverly Hills 4 - fani Axela Foleya: nadszedł wasz czas. Eddie Murphy w roli ikonicznego policjanta znów patroluje ulice. Premiera 3 lipca.

Back in Action - Seth Gordon prezentuje komedię akcji i... wielki powrót Cameron Diaz, która wystąpi u boku Jamiego Foxxa i Glenn Close. Wiele lat po porzuceniu życia szpiegów CIA na rzecz założenia rodziny, Emily i Matt ponownie zostają wciągnięci do niebezpiecznego świata agentów.

Problem Trzech Ciał - twórcy "Gry o tron" powracają z nowym serialem: adaptacją cenionej prozy SF. Premiera już 21 marca.

Arcane 2 - inspirowana grą wideo animacja (jedna z najlepszych, jakie znajdziecie w ofercie serwisu) nareszcie powraca z 2. sezonem. Byle do listopada!

Awatar: Ostatni Władca Wiatru - aktorska wersja kultowego serialu zmierza na Netfliksa - zobaczymy ją już pod koniec lutego. Zwiastuny zapowiadają epicką, estetycznie zachwycającą przygodę.

Bridgertonowie 3 - jeden z największych hitów serwisu nadciąga! Bridgertonowie powracają z nową odsłoną podzieloną na dwie części: pierwsza zadebiutuje w maju, a druga już miesiąc później. Tym razem showrunnerką jest Jess Brownell.

Cobra Kai 6 - Netflix ocalił ten serial a potem udowodnił, że doskonale rozumie jego najmocniejsze strony. Kolejne sezony jedynie ulepszały to niesamowicie sprawnie połączenie świeżości i nostalgii. Niestety, wraz z tą odsłoną pożegnamy się z cyklem.

Dyplomatka 2 - pierwsza odsłona okazała się nieoczekiwanym hitem i jednym z najlepszych thrillerów roku.

Emily w Paryżu 4 - po obfitującym w emocje finale "trójki" czas na powrót Emily. Tym razem wydarzenia mają mają zaprowadzić główną bohaterkę do Rzymu!

The Gentlemen - pamiętacie świetny film Guya Ritchiego sprzed paru lat? Twórca zabiera nas do tego uniwersum, prezentując spin-off. W rolach głównych występują Theo James, Kaya Scodelario i Ray Winstone.