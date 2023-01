Miarka się przebrała: to koniec „The Grand Tour”! Amazon zrywa współpracę z Clarksonem

Twórca „Top Gear” tłumaczy się, że pisał swój tekst na szybko i tym razem wyjątkowo nie dał go nikomu do przeczytania. Gdy sam przeczytał go później raz jeszcze, poczuł się jak osoba, która kompletnie zawaliła. „Nie mogłem uwierzyć w to, co czytam. Naprawdę to napisałem? To było okropne!”. Dodał, że w Boże Narodzenie wysłał do Meghan Margle i księcia Harry’ego maila z przeprosinami.