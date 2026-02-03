REKLAMA
Tak wygląda The Drama z Pattinsonem i Zendayą. Na ten film trzeba iść do kina

Studio A24 nadesłało zaproszenie na ślub Zendayi i Roberta Pattinsona. Chodzi oczywiście o film "The Drama" ze wspomnianymi aktorami, który już wiosną zadebiutuje na wielkich ekranach. Produkcja o małżeństwie, które niedługo przed weselem rozpada się z powodu mrocznej tajemnicy głównej bohaterki, dostała swój pierwszy zwiastun.

Anna Bortniak
the drama zwiastun film zendaya robert pattinson
2026 rok będzie obfitował w wiele interesujących premier w gwiazdorskich obsadach. Za nami debiut "Wielkiego Marty'ego" z Timothée Chalametem, za kilka dni na wielkich ekranach zadebiutują "Wichrowe wzgórza", gdzie Margot Robbie i Jacob Elordi wcielą się w uwikłanych w gorący romans bohaterów, a już wiosną tłumnie popędzimy do kin na film "The Drama" z Robertem Pattinsonem i Zendayą. Już samo obsadzenie tak głośnych nazwisk w jednej produkcji imponuje i wzbudza ekscytację, a zwiastun, który zadebiutował we wtorek wieczorem, jeszcze bardziej ją podsyca.

The Drama - zwiastun filmu z Robertem Pattinsonem i Zendayą. Kiedy premiera?

Trzeba przyznać, że pierwszy zwiastun filmu "The Drama" jest imponujący i zdecydowanie zachęca, by dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi w tej historii. Jej bohaterkami są Emma Harwood (Zendaya), pracowniczka księgarni z Luizjany i absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Bostońskim, oraz oraz Charlie Thompson (Pattinson), brytyjski dyrektor Muzeum Sztuki w Cambridge. Niedługo przed swoim ślubem spotykają się oni ze swoimi znajomymi, którzy twierdzą, że zanim doszło do ceremonii zaślubin, zagrali w pewną grę. Polegała ona na tym, by powiedzieć sobie o najgorszej rzeczy, jaką w życiu zrobili.

Kiedy kolejka dochodzi do Zendayi, wszyscy są w szoku. To, co ujawniła kobieta, wyjdzie na jaw najpewniej na sali kinowej. Tymczasem możemy się tylko zastanawiać, jaki czyn Emmy doprowadził do tego, że plany ślubne głównych bohaterów zaczęły chylić się ku upadkowi. Pojawia się również pytanie, czy Emma i Charlie ostatecznie powiedzą sobie sakramentalne "tak"? Tego dowiemy się już 10 kwietnia 2026 roku, bo właśnie tego dnia film zadebiutuje na wielkich ekranach w Polsce (premiera w USA została zaplanowana na 3 kwietnia).

Reżyserem i scenarzystą produkcji jest Kristoffer Borgli. W obsadzie obok Zendayi i Pattinsona znaleźli się również: Mamoudou Athie, Alana Haim i Hailey Gates, a Zoë Winters, gwiazda serialu "Sukcesja", wciela się w fotografkę ślubną. Produkcją zajmą się natomiast Ari Aster, Lars Knudsen i Tyler Campellone.

03.02.2026 17:12
Tagi: Robert PattinsonZendaya
Tak wygląda The Drama z Pattinsonem i Zendayą. Na ten film trzeba iść do kina
