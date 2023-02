Radio BBC przeprasza, że ich dziennikarz nie stanął w obronie Rowling

Awantura o J.K. Rowling trwa w najlepsze, a "Hogwarts Legacy" bije rekordy sprzedaży. Miłośnicy twórczości brytyjskiej pisarki toczą zażarte boje w jej obronie, przeciwnicy nawołują do bojkotu, a zdecydowana większość po prostu wzrusza ramionami... i siada przed ekranem, by poznać tajemnice "Dziedzictwa Hogwartu". Nie da się ukryć, że w zaistniałym konflikcie po stronie Rowling opowiada się znacznie więcej głosów. Moim zdaniem temat nie jest zero jedynkowy, a w istocie wręcz znacznie bardziej skomplikowany, niż mogłoby się wydawać - tak czy inaczej Wizarding World Harry'ego Pottera to wciąż potężna franczyza, a jej twórczyni scancelować się najzwyczajniej w świecie... nie da.