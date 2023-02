Żeby nie odmieniać słowa „inkluzywny” przez wszystkie przypadki powiem tylko, że świat Harry’ego Pottera jest na tyle plastyczny, aby niemal każdy mógł się w nim zmieścić. Rowling bardzo sprawnie zremiksowała mity, legendy i stereotypowe postrzeganie folkloru, aby łatwo było w nim rozpoznać znajome elementy, utożsamić się z popularnymi archetypami i przeżyć trochę naiwną, ale imponującą swoim rozmachem przygodę.



Ten zaskakujący wigor nienowej przecież marki przejawia się w awanturze o „Hogwarts Legacy”. Krytycy nie bez racji zwracają uwagę, że to, co mówi (i jak mówi) Rowling wyrzuca ją poza nawias cywilizowanej debaty. Zwracają na to uwagę widzowie, czytelnicy, ale też część młodych aktorów, którzy częściowo to właśnie brytyjskiej pisarce zawdzięczają swoje gigantyczne kariery.



