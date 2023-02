J.K. Rowling się nie poddaje. Rusza z podcastem, w których będzie bronić swoich "poglądów"

W podcaście pojawią się nie tylko rozmowy między Megan Phelps-Roper i J.K. Rowling, ale też wypowiedzi fanów i krytyków autorki, dziennikarzy, historyków i medyków. "The Witch Trials of J.K. Rowling" zadebiutuje na Spotify, Apple Podcasts i innych platformach już 21 lutego. Wtedy pojawią się dwa pierwsze odcinki. Łącznie ma ich być siedem, a premiery kolejnych będą odbywać się w tygodniowych odstępach.



Zdj. główne: screen z YouTube: J.K. Rowling and Stephen Fry, on Fantastic Beasts: A Natural History (BBC One, February 27th 2022)