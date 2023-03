Od tych książek true crime chcesz się oderwać, ale nie możesz. Ich autorem jest John Glatt

Dlaczego wybrałam wtedy Johna Glatta? Szczerze mówiąc najpierw zachęcił mnie krótki opis, a później naklejka z ceną - dwie dychy za książkę w tych czasach to prawie jak znalezienie Graala. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że podjęłam jedną z lepszych decyzji w historii kupowania książek, bo to właśnie John Glatt wprowadził mnie w książkowy świat true crime, od którego bardzo szybko się uzależniłam.



Najpierw był "Idealny tata" z Taniej Książki, który został przeze mnie pochłonięty w dwa dni. Później, wraz z kilkoma innymi pozycjami, przywędrowały do mnie z Empiku "Zaginione dziewczyny", które przeczytałam naprawdę w jeden dzień. I chociaż chwilami chciałam oderwać się od tych książek, bo nie mogłam przyswoić sobie informacji, że czytam o czymś, co wydarzyło się naprawdę, a nie jakieś wymysły wyjątkowo kreatywnego autora kryminałów, to nie mogłam. John Glatt pochłonął mnie do reszty.