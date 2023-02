Tak prezentuje się Lady Gaga jako Harley Quinn. Reżyser pokazał zdjęcie z "Jokera 2"

Chociaż wraz z "Legionem Samobójców" to Margot Robbie zaistniała w zbiorowej świadomości widzów jako Harley Quinn i po kilku kolejnych filmach trudno sobie wyobrazić, aby w bohaterkę mogła wcielić się inna aktorka, w "Jokerze 2" zagra ją Lady Gaga. Film, tak jak jego pierwsza część, nie jest bowiem powiązany z oficjalnym kinowym uniwersum DC (wcześniej DCEU, teraz DCU). On rozgrywa się w zupełnie innej rzeczywistości. Rządzi się więc własnymi zasadami.



"Joker 2" nosi podtytuł Folie a Deux. Jest to termin używany do określenia sytuacji, w której dwie lub więcej osób cierpi na te same lub podobne zaburzenia psychiczne. Fabuła skupia się na romansie tytułowego Księcia Zbrodni i Harley Quinn. W dodatku film ma być musicalem. Produkcja będzie się więc znacząco od jedynki różniła. Co jednak najlepsze, jest to tak szalona koncepcja, że naprawdę może się udać.