Warner Bros straci więcej na "Jokerze", którego wypuścił, niż oszczędził na "Batgirl", którą skasował

To jest problem z wysokimi budżetami. Niosą ze sobą spore ryzyko. "Joker" kosztował jakieś 65 mln dol., a zarobił na całym świecie ponad miliard. Zachęcone tym sukcesem Warner Bros. na dwójkę pieniędzy już nie szczędziło. Na samą produkcję wydało jakieś 200 mln plus jeszcze 100 na dystrybucję i marketing. Żeby wyjść na swoje na konto "Folie a Deux" musiałoby wpłynąć przynajmniej 450 mln. Ta kwota jest jednak daleko poza jego zasięgiem.



Po dwóch tygodniach wyświetlania "Joker 2" zarobił łącznie jakieś 164 mln dol. To mniej więcej tyle, co jedynka zebrała w ciągu dziewięciu dni... i to w samych Stanach Zjednoczonych. Zainteresowanie tą wyczekiwaną przecież kontynuacją spada w rekordowym tempie, do czego z pewnością przyczyniły się negatywne recenzje krytyków (33 proc. na Rotten Tomatoes) i widzów, którzy zdążyli już film obejrzeć (32 proc. pozytywnych opinii użytkowników Rotten Tomatoes).