Choć pomysł z repertuarem Demarczyk jest naprawdę świetny, to jednak ceny biletów na tę trasę koncertową, są bardzo wysokie. Za najtańszy bilet trzeba zapłacić prawie 200 zł, natomiast najdroższy kosztuje prawie 500 zł, a dokładnie 499 zł. Wysokie ceny nie spodobały się wieloletniemu partnerowi Demarczyk, Pawłowi Rynkiewiczowi, który we wpisie w mediach społecznościowych zauważył, że sama Demarczyk byłaby przeciwna tak wysokim kwotom. Artystka bardzo dbała o to, aby ceny biletów na jej występy były dopasowane do możliwości zwykłych ludzi, którzy byli przecież ogromnymi fanami Ewy.