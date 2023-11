Ostatnie odcinki "Hali Odlotów" wyemitowane zostały na początku stycznia 2016 roku, natomiast z końcem 2015 roku ze stacją pożegnała się współprowadząca - Katarzyna Janowska. Warto dodać, że Janowska nie tylko współprowadziła misyjny program TVP Kultura, ale również kierowała stacją.



Jednak, gdy Telewizją Polską zaczął rządzić PIS, a nowym prezesem TVP został Jacek Kurski, program posypał się. Wielka szkoda, bo to był mądry i wartościowy talk show, który raczej nie miał szansy przetrwać w takiej formie obecnie. No bo w jaki sposób Telewizja Publiczna, która nazywa mniejszości seksualne ideologią, czy ma określone zdanie na temat aborcji, nie cierpi tego, co inne, również w sztuce czy teatrze, miałaby kontynuować program z tamtych lat? Trudno mi sobie teraz wyobrazić, że osoby z różnych światów siadają przy stole, tak jak wtedy, i spokojnie rozmawiają, dyskutują. Jeśli Telewizja Polska kiedykolwiek będzie odpolityczniona, to chciałabym, aby w pierwszej kolejności na antenę TVP Kultura wróciła "Hala Odlotów", oczywiście w formie dostosowanej do dzisiejszego świata, ale z przekazem sprzed "dobrej zmiany".