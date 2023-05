Nowy "Karate Kid" będzie nawiązywał do oryginalnej serii, ale wystąpi w nim Jackie Chan. Zaraz, co?

Reboot "Karate Kid" z 2010, w którym grany przez Jackiego Chana pan Han uczy walczyć młodego Dre, zebrał całkiem niezłe recenzje i okazał się sukcesem kasowym. Przy budżecie 40 mln dolarów zarobił bowiem 359 mln. Sony Pictures poczuło pismo nosem i szybko ogłosiło sequel. Po drodze coś się wysypało, coś poszło nie tak i kontynuacji w końcu nie dostaliśmy. Temat tak jakby powrócił we wrześniu zeszłego roku, kiedy to wytwórnia zapowiedziała premierę nowego "Karate Kida".



Nie wiadomo, co Sony tak naprawdę kombinuje, jakby na miał wyglądać. W oficjalnej zapowiedzi wytwórnia poinformowała bowiem, że nie będzie to kontynuacja rebootu, tylko powrót do oryginalnej serii. OK, czyli na fali popularności "Cobra Kai" powstanie sequel pierwowzoru. Ma to nawet sens, skoro serial dobiega końca. Pytanie tylko co miałby tam robić Jackie Chan?



