Kinga Rusin atakuje Oliwię Jędrzejczak. "Niech nie próbuje się wybielać moim kosztem"

Sukces! Pani Otylia wycofała się właśnie z pomysłu (wypowiedzianego w Polsacie) podpisywania deklaracji antywojennych przez rosyjskich sportowców! Ale… Teraz w wywiadzie mówi o… »deklaracjach faktycznych«, bo, jak wyjaśnia: »zdajemy sobie sprawę, że taka deklaracja wiąże się najczęściej w tych krajach momentalnie z nagonką polityczną. Nikt nie będzie podpisywał »świstka papieru« Deklaracja faktyczna to taka, której się nie podpisuje? Coraz lepiej… Przecież nie chodzi chyba o udokumentowanie posiadania konta w banku w Szwajcarii czy domu w Monte Carlo? Czy dziennikarze sportowi mogą w końcu panią Otylię docisnąć o konkrety? Niektórzy uważają, że jedynymi dopuszczonymi do zawodów rosyjskimi sportowcami mogą być rzeczywiści uchodźcy polityczni, prześladowani w swoim kraju za poglądy. Ale czy o nich chodzi pani Otylii, bo niczego nie precyzuje? Chcemy to wiedzieć. Piszący do mnie moi obserwatorzy to też znani sportowcy, którzy myślą to samo co ja. To, że nie chcą występować publicznie z polemiką, rozumiem. Ale ja mam obowiązek w swoim i ich imieniu pomysły pani Otylii krytykować- pisze Kinga Rusin na Instagramie.