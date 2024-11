Przedstawiciele organizacji T.A.R.C.Z.A. znaleźli truchło smoka Grendela i użyli go do wzmocnienia swoich żołnierzy w ramach programu Sym-Soldier, co przebudziło Knulla. Objął on nad nimi kontrolę, ale Nick Fury i Logan niemal wszystkich ich pojmali - poza myślącym samodzielnie Rexem. Lata później Venom się z nim połączyć, by pokonać przywróconego do życia Grendela.