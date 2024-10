Druga i ostatnia scena po napisach nawiązuje znacznie mocniej do konsekwencji decyzji podjętej przez Venoma w filmie. Ostatecznie (co wiecie już po obejrzeniu filmu) czarny symbiont decyduje się oddać życie, aby zapobiec uwolnieniu się Knulla. Po prostu ginie. Jednak na samym początku filmu, gdy Brock i jego nieodłączny kumpel odwiedzali meksykański bar, Venom postanowił zostawić napiwek pracownikowi. Razem z napiwkiem zostawił kawałek siebie, czyli żyjącą substancję stanowiącą część jego ciała.



Ta próbka ostatecznie znalazła się w Strefie 51. W scenie po napisach widzimy wspomnianego barmana, który wcześniej został wzięty na przesłuchanie. Co ważniejsze, widzimy jednak karalucha, który wspina się na pękniętą fiolkę, w której znajdowała się próbka symbionta. Tak, jest to delikatna sugestia, że gdzieś na Ziemi może żyć jeszcze jeden fragment Venoma.