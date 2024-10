Kino komiksowe dostało w tym roku kopa od "Deadpoola & Wolverine'a". Po długiej serii wpadek Marvel się odkuł. Ich najnowszy film zarobił na całym świecie ponad 1,3 mld dol. Po "W głowie się nie mieści 2" to drugi największy hit tego roku. Po nim przyszedł jednak "Joker 2", który powodów do śmiechu nie ma. Przy budżecie w wysokości 200 mln, zebrał w globalnym box offisie... w sumie właśnie tyle: około 200 mln. Teraz nadszedł "Venom 3: Ostatni taniec" i on radzi sobie całkiem nieźle.



"Venom" to czołowy przedstawiciel uniwersum Spider-Mana od Sony, z którym różnie bywa. Należące do franczyzy tytuły niekoniecznie muszą być hitami. Ostatni z nich, czyli "Madame Web" kosztowała 100 mln dol. i zarobiła jakieś 100,5 mln. To była klapa. Po weekendzie otwarcia "Ostatni taniec" ma natomiast predyspozycje, aby stać się przebojem. Choć nie takim jak jego poprzednicy.