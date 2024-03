Księżna Kate cała i zdrowa na nowym nagraniu. Internauci nie wierzą, że to ona - dzika teoria nabiera rozpędu

W połowie stycznia księżna Kate przeszła poważną operację jamy brzusznej, a ostatnie aktualne zdjęcie żony księcia Williama można było zobaczyć w grudniu minionego roku. Po jej długiej nieobecności w mediach opinia publiczna zaczęła spekulować na temat tego, dlaczego Pałac Królewski milczy w tej sprawie. Oliwy do ognia dolało zdjęcie, które zostało opublikowane w mediach z okazji angielskiego Dnia Matki - okazało się wówczas, że fotografia została przerobiona, a do edycji zdjęcia przyznała się sama Kate.



Od tego czasu pojawiło się coraz więcej spekulacji na temat tego, co dzieje się z księżną, a sieć obiegły memy i rozmaite teorie spiskowe. I kiedy wczoraj w internecie pojawiło się nagranie, które powinno było rozwiać wszelkie wątpliwości, paradoksalnie przyniosło ono jeszcze więcej pytań, a opinia publiczna spekuluje: czy osoba w materiale to na pewno Kate Middleton?