Wojewódzki i Figurski śpiewają "Po trupach do celu". To nie rok 2010, tylko dzisiejszy program w telewizji

We fragmencie widać, że odtworzą też kontrowersyjną piosenkę "Po trupach do celu", którą w rytm słynnego bitu Dr. Dre i Snoopa Doga "Still" wykonali w 2010 roku na antenie Eski Rock. Choć dziś jej tekst ma znacznie mniejszą siłę rażenia, a Jarosław Kaczyński powoli odchodzi od rządzenia Polską po wyborach parlamentarnych, w 2010 roku utwór wykonany przez dziennikarzy był bardzo kontrowersyjny i wzbudził dość powszechne oburzenie. Bój się Polaku, bój się, wraca IV RP Bój się Polaku, bój się, wraca IV RP Zamarli na Helu, zamarli na Wawelu Po trupach do celu, po trupach do celu Nie wierzył nikt, wątpiło wielu A Jarek na to po trupach do celu, po trupach do celu - rapowali Wojewódzki i Figurski.