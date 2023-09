Jeden z najgorszych filmów wszech czasów dostanie sequel. Na widzów czeka niespodzianka

Niedługo po tym, jak Kubuś Puchatek trafił do domeny publicznej, pojawił się człowiek, który postanowił zmienić kochanego przez dzieci misia o bardzo małym rozumku w twardogłowego mordercę kobiet. Napisany na kolanie i sklecony na szybko "Puchatek: Krew i miód" trafił do kin jakoś na początku tego roku i jak na swoje możliwości cieszył się całkiem sporą popularnością. Przy budżecie rzędu 100 tys. dolarów zarobił na świecie 5 mln.



W parze z pieniędzmi nie poszły jednak pozytywne opinie tak widzów, jak i krytyków. W końcu mówimy o produkcji, w której Kubuś Puchatek wraz z Prosiaczkiem zabijają kolejne ofiary. Tylko tyle. Wszyscy narzekali więc, że to tanie, tandetne, mało oryginalne, bez pomysłu. Słowem: pusty gorefest. "Puchatek: Krew i miód" szybko trafił przez to na listy najgorszych filmów wszech czasów agregatora recenzji Rotten Tomatoes i portalu IMDB.



