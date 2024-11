Tak, tu nie ma pomyłki. To pierwsza polska produkcja własna SkyShowtime. Co prawda dawno temu już na platformie pojawiła się rodzima "Warszawianka", ale serwis przejął ją po odrzuceniu przez HBO Max. "Śleboda" została natomiast zrealizowana przez naszych twórców na zamówienie usługi. Zapowiada się na hit, bo to przecież kryminał osadzony w malowniczych pejzażach Podhala. To tam losy kolejnych bohaterów będą splatać się ze sobą w górskiej tajemnicy, którą zaczniemy odkrywać już w przyszłym miesiącu.



"Śleboda" opowiada historię Ani Serafin, młodej antropolożki z Krakowa, która wyjeżdża w góry, aby odkryć siebie. Zamiast ciszy i spokoju znajduje zwłoki. Szybko zostaje wplątana w rozwiązanie sprawy morderstwa. Jej losy nierozerwalnie zaczynają łączyć się z zuchwałym dziennikarzem oraz miejscowym policjantem, z którym jako nastolatkowie mieli się ku sobie. Brzmi frapująco?