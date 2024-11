Problem pojawił się natomiast w innym aspekcie, mianowicie: mimo że akcja serialu rozgrywa się na Islandii, a w bohaterów wcielają się w większości islandzcy aktorzy, to z jakiegoś powodu twórcy zdecydowali się napisać scenariusz po angielsku. I to niestety odebrało "The Darkness" autentyczności - miałam wrażenie, że aktorzy starali się jak najbardziej oddać charakter swoich bohaterów, lecz bariera językowa bardzo im w tym przeszkadzała, przez co nie mogli w pełni oddać się grze. I to było na ekranie bardzo widoczne. Serial jest poza tym trochę przeciągnięty - mimo intrygującej tajemnicy, nie mogłam się w nim do końca zanurzyć i w pewnym momencie zaczął mi się po prostu dłużyć.