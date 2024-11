Mocny poniedziałek na SkyShowtime. Do streamingu wpadł jeden z najlepszych horrorów tego roku

Rzeczony horror to wśród dzisiejszych nowości jedyny film. Prócz niego dostaliśmy nowe odcinki dwóch dobrze nam znanych tytułów ("Frasier" i "Z kamerą u Kardashianów") i dwa premierowe seriale ("Face Off" i "Ekipa z New Jersey: Rodzinne wakacje") i program "Plastyczne fuszerki". Użytkownicy SkyShowtime mają więc co oglądać w oczekiwaniu na zbliżający się nowy epizod 2. części 5. sezonu "Yellowstone".



Choć wszystkie dzisiejsze nowości kuszą, największym blaskiem wśród nich świeci "Abigail", która w kwietniu rozgościła się w kinach. Nie cieszyła się zbyt dużą popularnością, więc istnieje spora szansa, że jeszcze jej nie widzieliście. A to poważne przeoczenie!