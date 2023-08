Strajki zatrzymały Mandaloriana. Możemy nie dostać 4. sezonu serialu Disney+

Na początku maja rozpoczął się strajk scenarzystów, do którego w zeszłym miesiącu dołączyli aktorzy. W efekcie wstrzymano prace nad szeregiem filmów, seriali i programów, a wielkie studia zaczęły przesuwać premiery nadchodzących hitów. Końca buntu na ten moment jeszcze nie widać, bo reprezentujące wytwórnie, nadawców telewizyjnych i platformy streamingowe AMPTP nawet nie myśli o rozpoczęciu ponownych negocjacji ze związkami zawodowymi WGA i SAG-AFTRA.



Jeszcze w maju, niedługo po rozpoczęciu strajku scenarzystów pojawiły się doniesienia, że należące do Disneya Lucasfilm myśli o przesunięciu zdjęć do 4. sezonu "The Mandalorian", które planowane były na najbliższy wrzesień. Teraz sytuacja nieco się zmieniła i nowa odsłona serialu może nie powstać. Co według plotek mielibyśmy dostać w zamian?



Czytaj także: