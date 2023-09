Nie zdziwię się, jeśli film o Rey okaże się odpowiednikiem „Avengers: Endgame” i luźną adaptacją cyklu o Yuuzhanach (tak jak serial „Ahsoka” czerpie wybrane motywy z książek o Thrawnie). Co prawda jedyne dziecko Hana i Lei z nowego kanonu nie żyje, tak jak Luke Skywalker, który nie doczekał się potomka (niby da się to zretconować, ale skoro Rey przyjęła nazwisko Skywalker, to na to nie liczę), więc fabułę trzeba byłoby ostro zmodyfikować, ale widzę potencjał.



Film osadzony na końcu osi czasu „Gwiezdnych wojen” potrzebuje wyrazistego antagonisty, który nie będzie kolejnym Lordem Sithów lub upadłym Jedi. Krwiożercze istoty spoza galaktyki byłby świetnym wyborem! Do tego po Gwiazdach Śmierci, bazie Starkiller i Niszczycielach z superlaserami mamy już przesyt superbroni, więc kolejnej widzowie nie potrzebują - za to chciałbym, aby padły słowa „Imperator was right”, gdyż bez nich galaktyka jest teraz bezbronna…