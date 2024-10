"Szadź", sezon 4.: teraz jest jeszcze mroczniej. Recenzja nowej odsłony polskiego serialu kryminalnego

Początkowo zupełnie nie mogłam wkręcić się w klimat serialu. I fakt, można by było zrzucić to trochę na czas, który upłynął od premiery ostatniego sezonu (choć w przypadku "Odwilży" wcale nie było to problemem), a trochę na to, że już po zakończeniu trzeciej odsłony miałam wrażenie, że zabawa Wolnickiego i Polkowskiej w kotka i myszkę już mi się trochę przejadła. Byłam ciekawa, jak twórcy zdecydują się pociągnąć te historię dalej i muszę przyznać, że po pierwszym momencie konsternacji jestem pozytywnie zaskoczona.



W związku z wprowadzeniem szpitala psychiatrycznego do fabuły robi się naprawdę mrocznie. Mam wrażenie, że nowy interesujący element to coś, co tak naprawdę na nowo zdefiniuje 4. sezon - będzie to nie tylko okazja dla Macieja Stuhra, by tak naprawdę wyłącznie mimiką i brakiem dialogu poprowadzić swojego bohatera, ale również wprowadzić nutkę tajemnicy i napięcia. Kiedy Polkowska sugeruje, że Wolnicki, wokół którego kręci się jego zaufana terapeutka, może symulować chorobę psychiczną, robi się naprawdę ciekawie. Szczególnie, że za murami więzienia giną ludzie, a Maciek wciąż jest na wolności. I wcale nie zamierza poddać się matce, która błaga go, by odciął się od Wolnickiego.