Nie Taylor, nie Scorsese. Ten film jest największym hitem, a ty nawet nie słyszałeś o jego uniwersum

Jeśli zapytać przeciętnego widza, jakie filmy ogląda się teraz w kinach, bez wątpienia wskazałby "Taylor Swift: The Eras Tour" i "Czas krwawego księżyca". Miałby całkiem sporo racji. W dodatku koncertowy film słynnej piosenkarki przebija najnowszą produkcję sygnowaną nazwiskiem Martina Scorsesego. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, gdzie w drugi weekend wyświetlania zgarnął 31 mln dolarów, a jego przeciwnik zaledwie 23 mln.



Sytuacja ulega odwróceniu gdy spojrzymy na globalne wyniki obu filmów. "Taylor Swift: The Eras Tour" zgarnęła bowiem na całym świecie 42 mln dolarów (łącznie ma na swoim koncie już ponad 160 mln, z czego 130 pochodzi z USA), a "Czas krwawego księżyca" 44 mln. Czyli jednak Martin Scorsese wygrywa? Owszem, ale wciąż nie jest numerem jeden. Tytuł słynącego z niechęci do kina superbohaterskiego reżysera przegrywa bowiem z adaptacją komiksu... będącą częścią większego uniwersum.



