Pędźcie do kin. Nowy film Martina Scorsesego przypomina, jak wielkim jest twórcą

Legendarny filmowiec wykorzystuje prawdziwą historię, by prześledzić, jak amerykańskie społeczeństwo dotarło do miejsca, w którym znajduje się współcześnie, wiek później. Za jej pomocą ukazuje ściśle związaną z historią Stanów Zjednoczonych niesprawiedliwość oraz to, w jaki sposób wyrosły na niej bogactwa i nierówności. Dodaje kilka spostrzeżeń na temat tej niemal nonszalanckiej przemocy wobec innego człowieka, którego ktoś kiedyś uznał za mniej wartościowego, gorszego. Odnosi się do szerszego kontekstu zakłamania, rasistowskiego horroru (nieprzypadkowo odnosi się przecież do masakry w Tulsie) i bezbrzeżnej pazerności. I choć robi to przez ponad trzy godziny, nie potyka się ani razu. Wie, o czym mówi; pozostaje szczery, pamiętając, że prawda jest po jego stronie.



Dlatego też "Krwawy księżyc" funduje seans trudny i bolesny, a zarazem pochłaniający i... przepiękny. Zbliżenia spoconych twarzy regularnie ustępują miejsca szerokim, westernowym ujęciom ziem Osagów. Elektro-folkowe brzmienia dodają konsumpcji całości charakteru prawdziwego przeżycia. Aktorskie kreacje zwalają z nóg - fantastyczny DiCaprio miota się w bodaj najbardziej złożonej charakterologicznie roli w karierze; Lily Gladstone miesza w sobie dumę i bezradność; De Niro daje nam jedną z najlepszych kreacji - uśmiechniętego socjopatę, który przekona cię do wszystkiego, kłamiąc prosto w oczy. A jak ci bohaterowie są napisani! Czuć, że "Księżyc", choć nie jest tradycyjnym filmem gangsterskim, świetnie wpisuje się w historie o brutalnych, skorumpowanych facetach, którym Scorsese poświęca swoje kino od pół wieku - i doskonale wie, jak zbudować z jednej strony wiarygodną, z drugiej zaś charakterystyczną postać. Wielka to będzie strata dla kina, gdy Martin Scorsese przestanie kręcić filmy. To dla takich obrazów warto odwiedzać ciemne sale kinowe.