Scorsese wprowadził dużą zmianę względem książki w „Czasie krwawego księżyca”. Teraz wyjaśnił, dlaczego

Bo nie ma znaczenia, kto to zrobił? Oni wszyscy to zrobili. A co w nas sprawia, że robimy takie rzeczy? Czym dokładnie jest wada naszej ludzkiej natury, która sprawia, że wykorzystujemy innych i postrzegamy siebie jako lepszych? Będąc także jednym z nich, Europejczykiem, Amerykaninem, pochodzę oczywiście z południowego klimatu, Sycylii, nieco różniącego się od północnych klimatów Europy i Skandynawii. Tak wielu ludzi przybyło tu jako imigranci, jako osadnicy. Istniała prosta zasada, że siejesz i zbierasz. Pracujesz, a potem Bóg błogosławi cię nagrodami. To po prostu nie wydaje się w porządku z punktu widzenia tej grupy ludzi z Europy. „Dlaczego ci ludzie [Osagowie], którzy nie pracują, nagle zostali pobłogosławieni całym tym bogactwem, ponieważ pochodzi ono z ziemi? Po pierwsze, nie są chrześcijanami. Nie mają pojęcia, jak obchodzić się z pieniędzmi i czym są pieniądze”.