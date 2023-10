Produkcja Taylor Swift wyżej niż nowy Scorsese. Artystka podbija branżę filmową

Film Taylor Swift dokonał czegoś, co nie udało się żadnemu koncertowemu tytułowi - "Taylor Swift: The Eras Tour" już od 2 tygodni utrzymuje się na 1. miejscu w zestawieniu box office i mimo 67-procentowego spadku wciąż zajmuje pozycję numer 1 w rankingu z kwotą 32 mln dol. Produkcja zarobiła do tej pory łącznie 130 mln dol. Nie jest to jednak jedyny rekord zapisu z trasy koncertowej supergwiazdy - "The Hollywood Reporter" podaje, że przez brak współpracy z większymi wytwórniami, film stał się pierwszą niezależną produkcją, która zarobiła ponad 100 mln dol. w zaledwie 2 weekendy. "Taylor Swift: The Eras Tour" plasuje się jednocześnie na 16. miejscu w zestawieniu filmów z 2023 roku, które zarobiły ponad 100 mln dol. (na 1. miejscu niezmiennie "Barbie").



Tuż za "Taylor Swift: The Eras Tour" miejsce zajął "Czas krwawego księżyca", czyli najnowszy film Martina Scorsesego, który ostatecznie został dystrybuowany na szeroką skalę. Produkcja z Leonardo DiCaprio i Robertem De Niro w rolach głównych w weekend otwarcia zarobiła nieco ponad 20 mln dol., a w sumie - 23 mln dol. Na 3. miejscu - "Egzorcysta: Wyznawca", który do tej pory zarobił w sumie ponad 54 mln dol., a za nim "Psi patrol: Wielki film" z wynikiem 56 mln dol.