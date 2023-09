Liam Payne z One Direction trafił do szpitala. Jest w ciężkim stanie

Liam Payne, który swoją karierę zaczynał w zespole One Direction pod koniec tegorocznego lata zdradził, że mierzył się ze zdrowotnymi problemami. Z powodu ostrej infekcji nerki musiał odwołać nawet trasę koncertową w Ameryce Południowej. Choć wydawać by się mogło, że powrócił już do zdrowia, wcale tak nie jest. Ostatnio zagraniczne media informowały, że pojawiły się komplikacje i muzyk musiał trafić na ostry dyżur.