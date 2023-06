Może to boomerskie, ale musiałam sprawdzić, dlaczego fani Harry’ego Stylesa tak bardzo go kochają

Wielkie koncerty opanowały Polskę. Dopiero co wielkie dwudniowe show dała Beyonce, występując na stadionie PGE Narodowy w Warszawie, z kolei już 2 lipca koncert zagra Harry Styles. Brytyjski piosenkarz, autor tekstów, model oraz aktor wystąpi przed polską publicznością. I choć wiadomo, jak to z dźwiękiem na Narodowym jest; akustyka jest fatalna, nie zraża to młode fanki Stylesa, które go absolutnie uwielbiają i zajmują sobie miejsce w kolejce na trzy dni przed koncertem.