Do tej pory Canal+ Polska transmitował na swoich antenach mecze PKO BP Ekstraklasy, wybrane mecze Premier League, La Ligę EA Sports, PGE Ekstraligę, NBA oraz WTA Tour. Od dzisiaj fani sportu, a szczególnie piłki nożnej, będą mieli więcej powodów do radości - Canal+ poinformował, że pozyskał wyłączne prawa do transmisji wszystkich meczów Ligi Mistrzów UEFA, Ligi Młodzieżowej UEFA i Superpucharu UEFA w sezonach 2024/25, 2025/26 oraz 2026/27 na terenie Polski.