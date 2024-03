Polski przebój może dostać 2. sezon. Pokochali go krytycy i widzowie

"Kiedy ślub?" to serial odważny. W tej komedii obyczajowej nie brakuje bezpruderyjnych scen erotycznych. To nie nimi serial podbił jednak serca krytyków i użytkowników CANAL+ Online. Mamy w tym wypadku bowiem do czynienia z produkcją bardzo szczerą - lekką i pełną humoru, ale nie brakuje w niej też wzruszeń i typowo ludzkich dramatów. Właśnie ta autentyczność jest jej największą siłą.



Polska kinematografia rzadko kiedy interesuje się życiem osób podbijających pod 30-tkę, a nawet jeśli to wpycha ich w szufladki znane z amerykańskich filmów. "Kiedy ślub?" jest inne. Śledzi losy Tośka i Wandy, którzy po 13 latach w związku postanawiają się rozstać. Jako single okazują się zagubieni, próbują poukładać sobie życie na nowo. Stojący za kamerą Piotr Domaleski i Łukasz Ostalski próbują odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących nie tylko sfery osobistej, ale również zawodowej. Dzięki temu, że główny bohater jest początkującym aktorem, udaje im się też dostarczyć nam błyskotliwej satyry na współczesne rodzime kino.



