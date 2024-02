Milenialsi nareszcie dostali polską obyczajową komedię, z którą mogą się utożsamić, zamiast się żenować

Można narzekać, że bohaterom brakuje wyrazistości, ale ja osobiście kupuję te nieco mniej interesujące, za to wiarygodne charaktery. Czasem irytujące, momentami zabawne; nietrudno w nie uwierzyć, obdarzyć sympatią lub niechęcią, kibicować czy wywracać oczami. W moim odczuciu są zdecydowanie bliżej widza, niż większość postaci w rodzimych odcinkowych produkcjach. Bardzo to cenię.



Tym bardziej, że Kulm i Dębska są naprawdę znakomici: nieidealni, ale prawdziwi. Rozwój bohaterów unika banału; twórcy prowadzą ich przez wiele kolein i pozwalają popełnić masę kolejnych błędów. Wanda i Tosiek poszukują, odreagowują, wściekają się, rozpaczają, śmieją, odgrywają, żałują. Próbują żyć i się cieszyć. Dalszy plan też działa: jest niestereotypowy, choć momentami wątki poboczne potrafią rozczarować uderzeniem w przewidywalne tony czy skrótowością. Produkcja porusza zresztą sporo tematów, które nieraz zgrabnie i zabawnie komentuje (korporacje, przyjaźnie, filmowe środowisko). Stawia też kilka zaskakująco fajnych diagnoz, których nie sposób nazwać truizmem.



Jak na razie „Kiedy ślub?” to solidny, przyjemny, niegłupi i całkiem zabawny serial. Podobnie jak jego bohaterom, raczej daleko mu do ideału; proponuje powiew świeżości, ale nie zostawia widza z uczuciem pełnej satysfakcji. Większość zgrzytów należy jednak do tych drobniejszych, które nie psują frajdy z oglądania - istnieje też spora szansa na to, że ostatnie epizody pozwolą spojrzeć na całość z jeszcze większą sympatią. Trzymam kciuki.