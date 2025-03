Katastrofa tego samolotu zmieniła wszystko. SkyShowtime dostarczył piekielnie mocny serial

Od pierwszych minut serialu śledzimy walkę Jima Swire’a o prawdę, ale przede wszystkim o konsekwencje. O konsekwencje dla sprawców, o wyciągnięcie wniosków przez państwo, przez linie lotnicze. Mężczyzna nie może pogodzić się ze stratą córki, ale też nie chce, aby największa strata jego życia poszła na marne. Colin Firth, który wciela się w Swire’a w serialu „Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy” nie ma łatwego zadania. Musi pokazać człowieka ekstremalnie cierpiącego, który ból zastępuje działaniem.



Firth jest bardzo oszczędny w środkach. Świat wali się na jego oczach, on sam próbuje go jeszcze raz podpalić, a jednocześnie jego gra pozostaje surowa i można powiedzieć, że ten jego grobowy nastrój udziela się całej produkcji. I to działa, bo serial mógłby być bardziej brawurowy. Mamy tu bowiem międzynarodowe śledztwo, naloty bombowe, a nawet spotkanie z libijskim dyktatorem Mu'ammar al-Kaddafim, to cały czas optyka serialu wyznaczana jest przez Swire’a, cierpiącego, zdeterminowanego ojca.